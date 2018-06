Kingdom Hearts 3 – Der Termin steht fest

Es hat etwas von einem Mythos, wenn man über den Release-Termin von Kingdom Hearts 3 spricht oder schreibt. Doch jetzt möchte Square Enix den nächsten Schritt machen und hat einfach kurzer Hand den Termin von Kingdom Hearts 3 „in Stein gemeißelt“.

Via Twitter wurde bekanntgegeben, dass Kingdom Hearts 3 am 29. Januar 2019 für Xbox One und PS4 erscheinen wird. Es wurde darum kein großes Aufsehen gemacht, außer mit einem kleinen, 10-sekündigen Video.

Bleibt zu hoffen, dass der Termin von Kingdom Hearts 3 eingehalten werden kann und nicht kurz vor dem Ziel verschoben werden muss.