Kingdom Hearts 3 – Das Ende der Entwicklung ist in Sicht

Kingdom Hearts 3. Zwei Worte und eine Zahl, die für Gamer der Erscheinung eines Drachens oder Einhorns gleichkommen. Lange mussten Fans des RPGs warten, doch es ist ein Ende in Sicht.

Via Twitter hat man nun nicht nur eine verlängerte Version des Kingdom Hearts 3-Trailers veröffentlicht, sondern auch bekanntgegeben, dass die Entwicklung langsam aber sicher zum Ende kommt.

Vom Goldstatus war zwar noch nicht die Rede, doch es ist ein Licht am Ende des Kingdom Hearts 3-Tunnels zu sehen.

I'm proud to unveil an extended version of the trailer that's been playing in NA cinemas. And guess what? We've wrapped up development of #KingdomHearts III!

If you haven't had the chance yet, now would be a good time to prep by playing 1.5+2.5 & 2.8. See you next month! – Nomura pic.twitter.com/NvZYBut3WI

