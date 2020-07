Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Der Termin steht fest

Pressemeldung – Der Tag der Abrechnung kommt – wieder! THQ Nordic gibt heute den Release-Termin für Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning bekannt: Das gefeierte Rollenspiel erscheint am 08. September 2020 für PC, PlayStation4 und Xbox One und bietet überarbeitete, moderne 4K-Grafik, neue Licht- und Spezialeffekte und vieles mehr. Ab sofort ist Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vorbestellbar.

Eine kleine Überraschung haben wir aber noch: Die Abenteuer in der Welt von Amalur werden 2021 fortgesetzt – mit der brandneuen Erweiterung Fatesworn. Mehr dazu bald.

Kingdoms of Amalur stammt aus der Feder des Bestseller-Fantasy-Autors R.A.Salvatore, von Spawn-Erfinder Todd McFarlane und dem Kopf hinter Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston. Das Spiel ist berühmt für die große Freiheit, die der Spieler bei seinen Entscheidungen hat, ebenso wie für die zahllosen Wege, wie der Heldencharakter ausgestaltet wird, für die großartige Geschichte und unzählige spannende Nebenaufgaben, die Romantik, Magie, Schalk und politische Intrigen mit der Hauptgeschichte verweben.

Wer möchte, kann hunderte Stunden in den Welt von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verbringen, die pulsierende Metropole Rathir besuchen, durch die weiten Landstriche von Dalentarth ziehen oder in die dunkelsten Dungeons der Briganten-Halle vordringen, um alle Geheimnisse von Amalur zu ergründen.

Die Fate Edition enthält das Spiel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sowie die kommende Erweiterung Fatesworn, die 2021 veröffentlicht wird.