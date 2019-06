Kings of Lorn The Fall of Ebris – Ein erster Teaser

Horror-Spiele sind heutzutage nichts Besonderes mehr, doch beim Setting kann man noch einiges machen.

Mit Kings of Lorn: The Fall of Ebris wird nun ein Fantasy Setting mit Survival-Aspekten versehen und soll auf der E3 2019 erstmals richtig vorgestellt werden. Kings of Lorn: The Fall of Ebris wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und setzt euch ziemlich große und böse Monster vor die Nase.

Selbige werden nicht auf festgesetzten Wegen laufen, sondern sich auf ihre „Sinne“ verlassen und sich nach Geräuschen richten oder sich auf ihre Augen verlassen.

Einen ersten Teaser zu Kings of Lorn: The Fall of Ebris gibt es natürlich ebenfalls. Kings of Lorn: The Fall of Ebris soll für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.