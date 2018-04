Knights of Light – Ein neues Spiel aus Ägypten

Nicht viele Spiele stammen aus Ägypten – zwar nutzen diverse Titel dies als Setting, doch ein eigenes Spiel gab es bisher nur selten aus dem Land von 1001-Nacht. Rumble Games Studio möchte mit Knights of Light daran etwas ändern.

Das Open World RPG, das auf der Unreal Engine 4 basiert, wird satte 400 Quadratkilometer groß sein und euch von bewaldeten Landschaften, auf verschneite Berge und in die Wüste schicken. Knights of Light soll für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.

Knights of Light wird euch in das siebte Jahrhundert versetzen, mitten in den Krieg zwischen Arabien und Sassanid. Damit ihr einen ersten Blick auf das Spiel werfen könnt, wurde nun ein erstes Video veröffentlicht. Sicher, gerade das Kämpfen sieht noch sehr hölzern aus und wenig intuitiv, aber wir hoffen, dass Knights of Light uns alle überraschen wird.