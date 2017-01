Lässt Sega bereits an Shenmue Remastered werkeln?

Als Yu Suzuki bekannt gab, dass man an Shenmue 3 werkelt, ermöglicht via Kickstarter, gab es eine Schwemme von Nachrichten, von Fans die auch gerne noch einmal den ersten und zweiten Teil von Shenmue spielen wollen. Sega hat sich immer etwas zurückgehalten, doch eine Möglichkeit für eine Remastered Version beider Teile nicht ausgeschlossen.

Jetzt hat Sega gleich zwei Domains in Bezug auf Shenmue sichern lassen. Zum einen ShenmueHD.com und ShenmueRemastered.com, sowie einigen anderen Domains in dieser Richtung. Ebenfalls sehr interessant ist die Tatsache, dass dies wohl die einzigen Domains waren, die Sega im letzten Jahr gesichert hat.

Sega selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert – weder eine Ankündigung zu einer HD-Version von Shenmue wurde getätigt, noch eine Dementierung selbiger. Wir bleiben jedenfalls sehr gespannt.

