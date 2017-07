Last Hills – In den Schatten liegt der Horror

Entwickler Red Project dürfte keinem von euch wirklich ein Begriff sein. Was nicht zuletzt daran liegt, dass es bisher noch keinen Titel der kleinen Spieleschmiede gegeben hat. Nur zwei Entwickler arbeiten bislang dort und ihr erstes Werk hört auf den Namen Last Hills.

Last Hills wird, wie der Name schon vermuten lässt, ein Horror-Titel werden. Allerdings wird Last Hills auf surrealen Psycho-Horror setzen. Im Spiel sollen Angst, Stress und Momente des Wahnsinns sich die Hand reichen und euch in eine Welt versetzen, in der Schatten beständig die Form ändern und somit letztlich auch die Umgebung.

Einen ersten Teaser zu Last Hills gibt es ebenfalls. Last Hills soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.