LEGO Marvel Super Heroes 2 – Kang will erobern

Pressemeldung – Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute einen neuen Trailer zu LEGO Marvel Super Heroes 2 veröffentlicht – mit Kang dem Eroberer, einem zeitreisenden Superschurken, der etliche Städte aus Raum und Zeit gestohlen hat, um einen gewaltigen Knotenpunkt in einer offener Welt zu schaffen: Chronopolis.

Das Video, das während der Comic-Con International: San Diego seine Premiere feierte, zeigt Kang bei seinem Bestreben, sich das Universum zu unterwerfen. Zusätzlich zeigt es zahlreiche Orte aus dem Marvel-Universum, die zusammen Chronopolis ergeben – wie das Alte Ägypten, New York City im Jahr 2099, Wakanda, Xandar und viele andere.

Während der Comic-Con enthüllte TT Games zudem einen brandneuen Charakter, der in Zusammenarbeit mit Marvel Games geschaffen wurde. In ihm verbinden sich die Fanlieblinge Carnage und Venom und bilden einen neuen Marvel-Superschurken namens Carnom – einen Charakter, den es im Marvel-Universum nie zuvor gegeben hat, und der bisher exklusiv in LEGO Marvel Super Heroes 2 zu sehen ist.

Neben Carnom kündigte TT Games eine ganze Reihe weiterer Charaktere für das Spiel an, wie Howard the Duck und seine Iron Duck-Variante, der Greg Miller von „Kinda Funny“ seine Stimme leiht, Gwenpool, die versehentliche Verbindung von Gwen Stacy und Deadpool, Vulture aus dem Film „Spider-Man: Homecoming“, Cosmo the Spacedog, Doctor Octopus, Forbush Man, Greenskyn Smashtroll und Throg. Diese Superhelden und Superschurken gesellen sich zu den Inhumans Medusa und Lockjaw, die erst kürzlich enthüllt wurden, und alle können sie in LEGO Marvel Super Heroes 2 gespielt werden.