Life is Strange 2 – Entwickler stellt neuen Teaser bereit

Entwickler Dontnod hat heute endlich einen ersten Teaser-Trailer zu Life is Strange 2 veröffentlicht.

Wie sich schon bei dem Wörtchen „Teaser“ vermuten lässt, ist nicht wirklich viel vom eigentlichen Spiel zu sehen. Der Teaser zeigt einen Polizisten, der einen Vorfall beobachtet. Wer die Welt von Life is Strange kennt, weiß, dass dort ungewöhnliche Dinge geschehen.

So auch in diesem Teaser. Der Polizist kommt am Tatort an und möchte jemanden beruhigen, nur um Sekundenbruchteile später samt Streifenfahrzeug über die Straße gestoßen zu werden. Damit die Fans von Life is Strange 2 aber einen weiteren Grund zur Freude haben:

Life is Strange 2 soll am 20. August endlich offiziell enthüllt werden.