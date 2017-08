Life is Strange Before the Storm – Acht Minuten Gameplay

Ende August werden wir einmal mehr in die Welt von Arcadia Bay abtauchen können. Dieses Mal in der Rolle von Chloe, der besten Freundin von Max.

Dabei handelt es sich, wie Fans der Reihe bereits wissen, um ein Prequel – es spielt also zeitlich vor den Ereignissen des ersten Life is Strange-Titels.

Um den nahenden Release von Life is Strange: Before the Storm zu feiern, und um den Fans einen tieferen Einblick zu gewähren, hat Square Enix nun ein neues Gameplay Video zu Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht: