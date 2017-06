Life is Strange Before the Storm – Alte Bekannte

Presssemeldung – Square Enix kündigt mit Life is Strange: Before the Storm das nächste Spiel der preisgekrönten und millionenfach verkauften Adventure-Marke an. Der Titel wurde als Teil der Xbox E3-Präsentation mit einem kinoreifen Trailer enthüllt. Die erste von drei Episoden wird am 31. August 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheinen.

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, schließen die beiden Teenager eine Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

„Life is Strange: Before the Storm ist für Square Enix in diesem Jahr eine wichtige Veröffentlichung und wird als direkte Reaktion auf die Bitte der Fans entwickelt, nach Arcadia Bay und zu den Charakteren, die sie liebgewonnen haben, zurückzukehren“, sagt Lee Singleton, Head of Studio bei Square Enix London Studios. „Viele können eine Person nennen, die ihr Leben signifikant beeinflusst hat. Die Person, die letztendlich mitgestaltete, zu wem man wurde. In Life is Strange: Before the Storm geht es genau um diesen einen Moment.

Während das erste Spiel von DontNod Entertainment in Paris erstellt wurde, wird Life is Strange: Before the Storm von dem in Denver ansässigen Studio Deck Nine Games entwickelt.

„Das erste Life is Strange verlieh dem Adventure-Genre ganz neue Tiefe und echte Emotionen. Es hat einen Platz im Herzen vieler Spieler eingenommen, eingeschlossen meinem eigenen“, sagt Jeff Litchford, Vizepräsident bei Deck Nine Games. „Es ist ein echtes Privileg, an dem nächsten Spiel der Reihe zu arbeiten. Es ist eine Gelegenheit für uns, der Reihe gerecht zu werden und die Qualität unserer Software StoryForge, die von unserem äußerst talentierten Team erschaffen wurde, unter Beweis zu stellen.“