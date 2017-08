Life is Strange Before the Storm – Der gamescom-Trailer

Pressemeldung – Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass heute ein neuer Gameplay-Trailer zu Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht wurde. Das Video konzentriert sich auf die Geschichte des Spiels und zeigt einige brandneue Umgebungen sowie Charaktere.

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen der ersten Staffel der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen, 16-jährigen Chloe Price, die eine unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber schließt, einem hübschen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg vorherbestimmt ist.

Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, brauchen die beiden die Stärke dieser neu gefundenen Allianz, um ihre Dämonen zu überwinden. Das Spiel wird ab Mittwoch auf der Gamescom in Halle 9 zum ersten Mal für Fans spielbar sein.

Die erste von drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel „Awake“ und wird am 31. August für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.