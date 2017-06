Life is Strange Before the Storm – Lebe mit deinen Entscheidungen

Der erste Teil von Life is Strange, hat uns in die Rolle von Max versetzt. Max war in der Lage die Zeit zu manipulieren und musste dabei Konsequenzen durchleben, die es so wohl niemals geben wird.

Mit Life is Strange: Before the Storm schlüpfen wir in die Rolle von Chloe Price, die blauhaarige Freundin von Max. Wir erleben Chloe zu einer Zeit in der sie gebrochen ist und mit Themen wie Verlust umgehen muss.

Anders als im Vorgänger, der zeitgleich auch der Nachfolger ist, da Life is Strange: Before the Storm vor den Ereignissen mit Max spielt, wird es nicht möglich sein die Zeit zu manipulieren und Entscheidungen rückgängig zu machen oder zu verändern. Jede Entscheidung ändert das Leben von Chloe und ihrer Freundin Rachel.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August 2017.