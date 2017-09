Lightfield – Fahre auf jeder Oberfläche

Pressemeldung – Das Wiener Studio Lost in the Garden hat heute angekündigt, dass sein hyper-futurisches Rennspiel Lightfield am 26. September für PS4 und Xbox One für €19,99 erscheinen wird.

Lightfield ist ein hyper-futuristisches Rennspiel mit einem Hauch Parkour. Nutze jegliche Oberflächen wie Wände, Tunnel oder Sci-Fi-Gebäude als Fahrbahn und stückle dir so deine eigene Ideallinie zusammen. Nur wenn du deinen Anti-Gravity Raumgleiter beherrschst und ideale omnidirektionale Routen findest, kannst du es an die Spitze schaffen.

[amazon box=“B0186LIDK8″ template=“list“]

Neben drei Modi (Rennen, Zeitfahren, Entdecker) ist Lightfield auch im Online- oder Splitscreen-Mehrspieler-Modus spielbar und setzt mit farbenfroher Ästhetik, abstraktem Leveldesign und elektronischer Musik des Wiener Künstlers Zanshin den passenden Ton.

“In den letzten Monaten haben wir Lightfield auf verschiedensten Messen, wie der Gamescom, PAX oder GDC gezeigt und wurden von den Spielern regelmäßig mit neuen Wegen und Abkürzungen, die sie ge- und erfunden haben, überrascht”, sagt Simon Wallner, Mitbegründer von Lost in The Garden. “Wir können es nicht abwarten zu sehen, welche Bestzeiten und Ideallinien Spieler herausfinden werden, wenn sie Lightfield zuhause spielen können.”