Little Nightmares – Knapp acht Minuten Gameplay

Little Nightmares ist einer der Titel, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dabei aber einfach ein tolles Spiel zu werden scheint.

Ein brandneuer Trailer soll das nun ändern. Das knapp achtminütige Video zu Little Nightmares konzentriert sich komplett auf das Gameplay des etwas anderen „Horror“-Spiels. Bandai zeigt unter anderem welche Art von Puzzle und Herausforderungen in Little Nightmares auf die Fans warten.

Little Nightmares erscheint am 28. April für PC, Xbox One und PS4.