Lords of the Fallen 2 – CI Games hat einen neuen Entwickler gefunden

Als Lords of the Fallen erschienen ist, haben sich viele Dark Souls-Fans auf das Spiel eingelassen. Da es eine interessante Geschichte und ein an Dark Souls-Angelehntes Gameplay besitzt. Mehr als zwei Millionen Mal ging das Spiel über die Ladentheken – ein Grund mehr Lords of the Fallen 2 offiziell anzukündigen.

CI Games hat heute bestätigt, dass sich Entwickler Defiant Studios um die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 kümmern wird. CI Games hat sich zunächst mit verschiedenen Studios unterhalten, um sich dann für Defiant zu entscheiden. Von Seiten des Entwicklerstudios heißt es zu diesem Entschluss:

„Wir haben einige Monate lang mit CI Games gesprochen und haben dabei die Erwartungen und Motivationen bezüglich Lords of the Fallen 2 ausgetauscht. Wir freuen uns, dass wir ein großartiges Spiel einer bekannten Franchise entwickeln dürfen. Unser Team freut sich über die Möglichkeit das nächste Lords of the Fallen zu arbeiten, von dem Moment an, seit wir unsere Ideen mit CI geteilt haben. Wir freuen uns vor allem über den kreativen Freiraum, den uns CI Games bietet.“

Wann wir erste Details zu Lords of the Fallen 2 erfahren werden, ist aktuell noch unbekannt.