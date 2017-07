Lords of the Fallen 2 – Release wird noch auf sich warten lassen

Lords of the Fallen konnte seiner Zeit viele Gamer ansprechen, da es doch sehr an die Dark Souls-Reihe erinnerte und sich auch grafisch nicht verstecken musste. Die Fragen nach Lords of the Fallen 2 wurden schnell gestellt, doch ein Release von Lords of the Fallen 2 könnte noch lange auf sich warten lassen.

Ci Games hat erst kürzlich bekanntgegeben, dass sie sich aus dem Triple-A Geschäft zurückziehen werden, um den Druck von den Entwicklern zu nehmen. Als Folge dessen hat auch Tomasz Gop seinen Job verloren, da es natürlich zu Umstrukturierungen kam. Gop allerdings war eine der treibenden Kräfte hinter Lords of the Fallen 2. In einem Interview verriet er aber nun, dass es noch sehr lange dauern könnte, bis ein zweiter Teil erscheint.

Gop sagte unter anderem: „Seit fast zwei Jahren arbeite ich an einem Sequel, und habe es seitdem nicht die Konzeptionsphase verlassen sehen. Ich habe mich zu 100 Prozent dem Spiel verschrieben und wir haben das Spiel nie produziert.“

„Es kam eine Zeit, in der Sniper Ghost Warrior 3 das Wichtigste für CI wurde – der nächste große Hit. Es könnte auch der Grund sein, warum Lords of the Fallen 2 nur so langsam vorankam. Es ist natürlich bekannt, dass die Entwicklung mit SGW3 nicht wie geplant verlief, insbesondere was den Verkauf betrifft. Und da sind wir nun.“

Marek Tyminski von Ci Games sieht zumindest die Möglichkeit, wann mit Lords of the Fallen 2 gerechnet werden könnte: „Ich würde nicht sagen, dass es noch einige Jahre dauern wird. Wir arbeiten recht viel an Lords of the Fallen 2, wirklich sehr viel. Es geht darum das beste Team zu finden, und sobald wir das haben, wissen wir ziemlich genau wohin wir damit wollen.“

Um ehrlich zu sein, klingt es doch noch so, als würden es mindestens noch zwei Jahre sein, bis ein Nachfolger erscheinen kann. Wenn sich CI Games wirklich dem verschrieben hat, was sie machen wollen, nämlich auf Qualität zu achten, wird es dieses Mal mehr Zeit verstreichen müssen.

Quelle