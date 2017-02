Mafia 3 – 2K Games verrät ungefähre Termine für neuen DLC

Es fühlt sich an, als sei es eine Ewigkeit her, seit Mafia 3 auf den Markt kam. Ein Spiel voller Potential, dass durch sein sich ewig wiederholendes Gameplay sehr viel leiden musste. Jetzt hat 2K Games noch einmal ordentlich Schwung geholt und gleich jede Menge neuer Inhalte für Mafia 3 angekündigt.

In den nächsten fünf Monaten wird es gleich drei neue Story-DLCs geben, mit den Namen: „Faster, Baby!“ im März 2017. Für Mai ist „Stones Unturned“ und für Juli 2017 „Sign of the Times“ geplant.

Wann genau diese Inhalte genau erscheinen, ist noch unklar. Allerdings gibt es zumindest einen ungefähren Zeitrahmen, an denen sich Fans von Lincoln Clay orientieren können.

