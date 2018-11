Man of Medan – Ein neuer Trailer soll euch den Horror näher bringen

Mit Man of Medan will Bandai Namco erneut Horror in eure Wohnzimmer bringen oder an dem Ort, an dem ihr eure Konsole zu stehen habt.

Man of Medan ist Teil der The Dark Pictures-Reihe, die 2019 für PC, Xbox One und PS4 erschienen wird. Neben Horror und Schrecken steht natürlich eine packende Geschichte im Vordergrund.

Ein brandneuer Trailer zu Man of Medan lässt euch einen Blick auf die Story des Spiels werfen. Einen genaueren Termin zum Spiel gibt es bislang noch nicht.