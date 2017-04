Marvel vs Capcom Infinite – Mehr Gameplay steht bereit

Marvel vs Capcom Infinite steht bei vielen Gamern ganz oben auf der Wunschliste. Nach einem ersten Trailer zum Spiel, folgt nun Video Nummer zwei mit weiterem Gameplay.

Dieses Mal zeigt Capcom gleich mehrere Kämpfer. Darunter Hulk, Thor, Hawkeye, Ultron, Strider Hiryu, Sigma oder Chun-Li. Die neuen Helden stellen sich standesgemäß mitten im Kampf vor. Allerdings ist es kein normaler Kampf, sondern ein Tag-Team Battle, in dem es heißt 2 vs 2.

Marvel vs Capcom Infinite wird, wie der Name schon suggeriert, auch die Infinite Steine ins Spiel mit einbeziehen. Wie genau das von Statten gehen wird, ist allerdings noch unklar. Marvel vs Capcom Infinite erscheint am 19. September für Xbox One, PC und PS4.