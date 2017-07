Marvel vs Capcom Infinite – Sind das alle Fighter?

Capcom hat sich bisher relativ bedeckt gehalten, was alle Kämpfer von Marvel vs. Capcom: Infinite betrifft, doch ein neues Bild könnte nun alle bisher bekannten Fighter verraten haben.

Insgesamt scheinen in Marvel vs. Capcom: Infinite 35 Kämpfer auf euch zu warten. Dabei ist Vieles vertreten, was Rang und Namen hat. Ob Resident Evil, Street Fighter, Marvel Charaktere wie Hulk, Dr. Strange oder Black Panther bis zu Helden wie Ghostrider und natürlich Mega Man.

Ein Bild aller Kämpfer, bei dem es wohl noch einige Platzhalterbilder gibt, wollen wir euch natürlich vorenthalten. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint für Xbox One und PS4.

Quelle