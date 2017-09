Marvel vs Capcom Infinite – Zwei Welten kollidieren

Bis zum Release von Marvel vs. Capcom Infinite müssen nur noch einige Tage verstreichen. Dann könnt ihr mit euren Lieblingshelden und Schurken aus beiden Universum in den Ring steigen.

In einem neuen Gameplay-Video geben sich viele Charaktere die Ehre. Darunter der Ghost Rider, Spider-Man, die Guardians of the Galaxy, oder Jedah von Darkstalkers. Natürlich dürfen die Schurken, wie Thanos nicht zu kurz kommen.

Marvel vs. Capcom Infinite wird am 19. September für Xbox One und PS4 erscheinen; das Video gibt es bereits heute: