Marvel vs Capcom: Infinite – Release lässt auf sich warten

Marvel vs. Capcom – eine Franchise, die ganze Generationen von Gamern begeistern konnte und endlich mit Marvel vs. Capcom: Infinite eine Fortsetzung bekommen soll. Angekündigt während des PlayStation Events, erscheint Marvel vs. Capcom aber auch für Xbox One und PC.

Eben letztere Version liefert nun durch Steam einen Hinweis wann man mit Marvel vs. Capcom: Infinite rechnen kann und leider heißt es für Fans noch geduldig bleiben. Dort wird das Beat em Up erst mit „Late 2017“ gelistet, also Ende 2017.

Capcom hat bis heute noch keinen offiziellen Termin für das Spiel verraten, doch kann man davon ausgehen, dass der Steam Termin schon einen klaren Hinweis bietet.

Auf der Steam Seite heißt es zum Release: „Eine epische Schlacht zwischen zwei bekannten Universen kehrt mit Marvel vs. Capcom: Infinite zurück; die nächste Ära der sehr beliebten Action-Fighting Games-Reihe. Die Marvel und Capcom Universen prallen wie nie zuvor aufeinander, mit nie zuvor, mit bekannten Charakteren, die sich zusammenschließen, um diesem Spieler vs. Spieler-Kampf zu bestehen. Marvel vs. Capcom: Infinite ist derzeit in Entwicklung und wird weltweit Ende 2017 zeitgleich für PS4, PC und Xbox One erscheinen.“