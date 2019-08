Marvel’s Avengers – Alles rund um den Captain

Viele Fans sind hin und her gerissen, was das Aussehen der Avengers in Marvel’s Avengers betrifft. Sie sehen einfach nicht aus wie die Helden, sie von der Leinwand her kennen.

Square Enix hat sich allerdings an den Comics orientiert und jeden Charakter so designet, dass er der Comic-Vorlage am nächsten kommt. Das gilt natürlich auch für den Vorzeigehelden Captain America selbst.

Um einen kleinen Vorgeschmack von Cap zu erhalten, hat Square Enix einen kleinen Bio-Trailer veröffentlicht. Marvel’s Avengers erscheint am 15. Mai 2020.