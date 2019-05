Marvel’s Avengers – Wird auf der E3 angekündigt

Wenn sich Entwickler wie Crystal Dynamics und Eidos Montreal zusammenschließen, kann im Grunde nur etwas Gutes entstehen. Eben jene Studios werkeln schon eine ganze Weile am Avengers Project von Marvel.

Jetzt wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von den Avengers bekanntgegeben, wann wir endlich die ersten Bilder zum Spiel sehen können.

Marvel’s Avengers wird im Rahmen der E3 2019 erstmals der breiten Masse vorgestellt werden. Viel ist nicht darüber bekannt, doch wir hoffen, dass es ebenso grandios wird, wie die Filme. Marvel’s Avengers wird eine etwas andere Story erzählen, als wir es aus den Filmen her kennen.

1 used & new available from EUR 50,00

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! 🗓️ The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue

— The Avengers (@Avengers) May 29, 2019