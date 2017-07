Masquerada Songs and Shadows – Ein neues Taktik-RPG

Schon im August veröffentlichen die Witching Hour Studios ihr neues Taktik-RPG Masquerada: Songs and Shadows für Xbox One und PS4. Masquerada: Songs and Shadows versetzt euch in eine düstere Welt während der Renaissance., genauer gesagt nach Venedig.

In diesem Stadtstaat glauben die Menschen nicht an ein Leben nach dem Tod. Erinnerungen sind es, die für Wertvoll erachtet werden und nur die Reichen und Mächtigen besitzen genügend Einfluss, dass man sich ihrer erinnert. Gavar, der Held des Spiels, wurde vor fünf Jahren verbannt, darf jetzt aber wieder zurückkehren.

Natürlich nicht aus Großzügigkeit, sondern um das Verschwinden eines alten Freundes zu untersuchen, der sogenannte Mascherines erforscht hat. Das sind magische Masken, die dem Träger unglaubliche Kräfte gewähren sollen.

Gavar und seine vier Begleiter können ihre Feinde in Echtzeit angreifen, allerdings jederzeit eine taktische Pause aktivieren, um den Kampf zu beeinflussen. Jeder der Charaktere hat einen Skill Tree und kann komplett nach eigenen Wünschen angepasst werden. Die Hintergründe von Masquerada: Songs and Shadows sind handgezeichnet.

Masquerada: Songs and Shadows erscheint bereits am 08. August.