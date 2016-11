Mass Effect Andromeda – Bald gibt es weiteres Gameplay

Erstmals wurde Mass Effect Andromeda während eines PlayStation Events vorgestellt, doch richtig viel konnte man dort leider nicht sehen. Im Dezember soll sich das nun ändern.

Während der Game Awards 2016 stellt Bioware noch einmal mehr Gameplay zu Mass Effect Andromeda vor. Es ist noch komplett unbekannt was genau man uns zeigen wird. Ob Entdeckung, Kampf, Konversation oder eine Mischung aus allem.

Die Game Awards finden am 01.Dezember 2016 statt. Mass Effect Andromeda soll voraussichtlich im März 2017 erscheinen.

On December 1, you'll get a first look at Mass Effect: Andromeda gameplay at @thegameawards. pic.twitter.com/w8i4CKpvjX

