Mass Effect Andromeda – Beta zum Multiplayer gecancelt

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Release von Mass Effect Andromeda, wo ist aber die Beta zum Multiplayer des RPGs? Diese wurde nun gecanelt, wie Bioware bekannt gab.

Via Twitter teilte Mass Effect Andromeda Producer Fernando Melo dies den enttäuschten Fans mit. Einen richtigen Grund nannte Melo zwar nicht, erklärte aber, dass es eine lange Geschichte sei, es aber die richtige Entscheidung war und ist.

Dem Multiplayer zu Mass Effect Andromeda soll dies aber nicht schaden. Auf der diesjährigen PAX ist das Spiel durch den Multiplayer anspielbar. Mass Effect Andromeda erscheint hierzulande am 23. März und darf von EA Access Mitgliedern bereits etwas früher angespielt werden.

Sorry we won't have MPTT. I know many were looking forward to it (as were we). Long story but right decision for how close we r to live 1/4

— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017