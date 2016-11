Mass Effect Andromeda – Das ändert sich beim Multiplayer Modus

Seit dem zweiten Mass Effect-Teil hat Bioware auch einen Multiplayer-Modus im Angebot gehabt. Mit Mass Effect Andromeda wird sich das zwar nicht ändern, doch der Multiplayer-Modus wurde etwas aufgefrischt und angepasst.

Im Interview mit GameInformer verriet Bioware, dass der Multiplayer als Ganzes sich natürliche rund lebendiger anfühlen wird. Mehr Action wird ebenfalls Einzug halten und die Gegnerwellen werden ebenfalls etwas dazugelernt haben.

Durch die Tatsache, dass Mass Effect Andromeda auch Jetpacks oder besser Jump-Packs mit sich bringt, wird auch der Multiplayer etwas taktischer. Statt erst lange Leitern erklimmen zu müssen, könnt ihr euch gleich mit einem Sprung auf die nächste Ebene katapultieren. Allerdings ist es kein Dauerhaftes Jetpack, sondern verstärkt im Grunde nur die Fähigkeit höher zu springen.

Auch die Fähigkeiten, die jede Klasse mit sich bringt, wurden etwas überarbeitet. Natürlich gibt es komplett neue Fähigkeiten, doch in Mass Effect Andromeda ist es erstmals so, dass jede Fähigkeit ihren eigenen Cooldown hat, sprich eine eigene Zeit, bis sie wieder einsetzbar ist. Damit will man eine größere Vielfalt schaffen und auch die Möglichkeit biete direktere und andere Kombinationen verschiedener Fähigkeiten zu kreieren.

Neu ist auch, dass es nicht mehr möglich ist, sich an einer Position zu verschanzen und eine Welle nach der anderen aus der Deckung heraus zu eliminieren. Die KI wurde dahingehend überarbeitet, dass jeder Gegnertyp ein eigenes Verhalten an den Tag legt. Während einige direkt auf euch zustürmen, und so versuchen euch aus der Deckung zu locken, werden andere euch aus der Entfernung aufs Korn nehmen. Auch hier kann euch der Jump Pack aus einige kniffligen Situationen retten.

Mass Effect Andromeda Producer Fabrice Condominas sagte zum Multiplayer: „Das Erste, was jeder wohl bemerken wird ist, dass es sehr viel dynamischer geworden ist. Alles ist viel flüssiger, schneller und es gibt jede Menge Action. Die Steuerung reagiert ebenfalls schneller und besser. All das wurde so entwickelt, dass es sich dynamischer anfühlt und auch den Einstieg erleichtert, während es zeitgleich vielschichtig bleibt.“

Die Blind Card Packs werden ebenfalls wieder ihren Weg zurück in die Franchise finden und es euch ermöglichen verschiedene Perks zu nutzen. Allerdings ist das jetzt der Teil, der eben das Wörtchen Microtransactions beinhaltet. Es ist zwar zu keiner Zeit nötig echtes Geld in die Hand zu nehmen, doch wer gezielt eine Karte sucht, kann sie mit echtem Geld sofort erwerben.

Wie schon im dritten Teil von Mass Effect wird der Multiplayer auch etwas in die Kampagne von Mass Effect Andromeda verbunden sein. Es gibt im Pausenmenü die Möglichkeit direkt in den Multiplayer-Modus zu wechseln. Das hat den Hintergrund, dass man sein Team auf Nebenmissionen schicken kann oder diese selbst im Multiplayer-Modus direkt in Angriff nimmt.

Allerdings wird der Multiplayer Modus in Mass Effect Andromeda nicht derart direkte Auswirkungen haben, wie es im Fall von Mass Effect 3 der Fall war.

Mass Effect Andromeda erscheint im Frühling 2017.