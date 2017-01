Mass Effect Andromeda – Der Termin ist beschlossene Sache

Bioware hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen und verraten, wann Mass Effect Andromeda in den Handel kommen wird. Dazu hat man auf der offiziellen Website einen Post veröffentlicht, den wir euch nicht länger vorenthalten wollen.

Dort heißt es: „Im Namen unserer Teams in Montreal, Edmonton und Austin freue ich mich, ankündigen zu können, dass Mass Effect Andromeda in Nordamerika am Dienstag, den 21. März 2017, und in Europa am Donnerstag, den 23. März 2017, erscheinen wird.

Wir danken euch für eure Geduld (und mitunter auch eure Ungeduld), während wir uns auf die Fertigstellung des Spiels konzentriert haben. Und hier kommt eine kurze Übersicht, was sich alles getan hat.

Mass Effect Andromeda ist unser bis dato ehrgeizigster Mass Effect-Titel. Wir erzählen völlig neue Geschichten, erstellen neue Charaktere, Planeten und Völker und führen ein brandneues Gameplay-System ein. Außerdem setzen wir für Mass Effect erstmals die beeindruckende FrostbiteTM-Engine ein, die einen optischen Quantensprung von der Originaltrilogie zu Mass Effect: Andromeda ermöglicht. Darauf aufbauend haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um ein bestmögliches Spielerlebnis zu schaffen.

Die Entwickler von BioWare haben über die Feiertage eine Version des Spiels mit nach Hause genommen, die wir „Holiday Build“ nennen. Diese uralte Studiotradition geht zurück auf die Anfangstage von Mass Effect. Viele von uns haben das Spiel in ihren PC oder ihre Konsole eingelegt und ausgiebig gespielt. Das Feedback nach den Feiertagen war großartig. Die Bestätigung der Mitarbeiter unseres Studios, von denen viele eine tragende Rolle bei der Originaltrilogie gespielt hatten, hat uns sehr geholfen, ein Erscheinungsdatum festzulegen.

Noch aufregender war für uns in den letzten Monaten die Begeisterung der Community, als wir damit begonnen haben, mehr über das Spiel zu verraten. Eure Leidenschaft für die Reihe treibt uns an. Und nun stehen wir nach fünf Jahren nur noch wenige Monate vor der Veröffentlichung eines brandneuen Mass Effect-Erlebnisses, das nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Wir sind begeistert, wie weit wir mit der Reihe gehen, und hoffen, dass sich das Warten gelohnt hat.“