Mass Effect Andromeda – Die Batarianer erobern den Multiplayer

Das nächste Update für Mass Effect Andromeda scheint nicht mehr lange auf sich warten zu lassen und jenes Update wird auch eine neue Rasse in den Multiplayer bringen. Diese außerirdische Rasse ist allerdings keine Neuheit, sondern ein altbekannter Widersacher der Franchise.

Die Batarianer werden leider nur im Multiplayer-Modus vorkommen, zumindest vorerst. Wie diese Rasse, die wir bereits aus der Mass Effect-Trilogie mit Commander Shepard kennen, zur Andromeda-Galaxie gelangt sind ist noch ein Geheimnis.

Erst mit dem Update soll erklärt werden, wie sie es geschafft haben. Damit ist einer der größte Kritikpunkte, die sich Mass Effect Andromeda in unserem Test stellen musste allerdings nicht behoben – ganz im Gegenteil. Obwohl es eine komplett neue Galaxie ist, ist die Crew der der Andromeda Initiative bisher nur auf eine fremde Spezies gestoßen. Selbst unter dem Wissenschaftlichen Standpunkt, dass sich Leben sehr ähnlich entwickeln könnte, ist es zu wenig Biodiversität zu finden.

Bereits im Spiel selbst wurden andere bekannte Rassen wie die Elcor oder Hanar erwähnt, die ebenfalls zur Andromeda-Galaxie unterwegs sein sollen.

