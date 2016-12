Mass Effect Andromeda – Die gesamte Galaxie ist nicht bereisbar

Jeder Mass Effect-Fan weiß, dass man in den ersten drei Teilen die gesamte Milchstraße bereisen konnte, sofern dort ein Relais vorhanden war. Diese Mass Effect Relais waren überhaupt der Grund, warum die Menschheit und viele andere Spezies die Galaxie bereisen und untersuchen konnten. In Mass Effect Andromeda wird es diese Relais nicht geben – was bedeutet das für den neuen Teil?

Vor allem eines: in Mass Effect Andromeda wird man nicht die gesamte Galaxie bereisen können. Die Handlungen werden sich auf einen lokalen Cluster beschränken. Mac Walters bestätigte dies nun via Twitter.

@EricVanasse2153 That's a very wise assumption. Yes. — Mac Walters (@macwalterslives) December 22, 2016

Walters bestätigte zudem, dass auch Sarah Ryder, als auch ihr Bruder, auf echten Gesichtern basieren, vorzugsweise denen von einem weiblichen Modell. Allerdings sind auch alle anpassbaren Gesichter auf diesen sogenannten Scans aufgebaut.

Mass Effect Andromeda wird im Frühling 2017 in den Handel kommen.