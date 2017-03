Mass Effect Andromeda – EA Access gibt euch schon heute Zugang zum RPG

Nächste Woche ist es endlich soweit: Mass Effect Andromeda beginnt seine Reise auf dem PC und den Konsolen. Xbox One-Gamer, mit Zugang zu EA Access dürfen allerdings schon heute einige Proberunden im Spiel drehen.

Zehn Stunden dürft ihr im Multiplayer und Singleplayer (zusammen) verbringen, bis es dann heißt: warten auf den Release am 23. März. Solltet ihr also EA Access haben, dass ihr in verschiedenen Bezahlmodellen kaufen könnt (monatlich, alle drei Monate und jährlich), dürft ihr ab heute schon einmal in Mass Effect Andromeda reinschnuppern.

Mehr als nur Schnuppern wird man können, sobald das RPG aus dem Hause Bioware auf dem Markt ist. Im Multiplayer-Modus erwarten euch dann mehr als 25 verschiedene Charaktere zum Start, wie nun bekannt wurde.

Dazu kommen mehr 40 Waffen und fünf Maps, die ihr entdecken könnt. Jeder Charakter hat nur ein bestimmtes Set an Fähigkeiten, kann aber alle Waffenarten benutzen, wie es schon in früheren Mass Effect-Teilen der Fall war. Verschiedene Rassen könnt ihr im Mehrspielermodus natürlich auch steuern und nutzen.

