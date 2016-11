Mass Effect Andromeda – Ein brandneuer Trailer zum N7-Tag

Lange haben Mass Effect-Fans warten müssen. Obwohl bereits beim PlayStation-Event erstes Gameplay-Material gezeigt wurde, fehlte es noch immer an Details und Informationen. Was ist passiert, was wird geschehen und wer sind die neuen Helden.

Heute, am N7-Tag haben EA und Bioware endlich einen ersten Trailer veröffentlicht, der zeigt, dass die Reise in die Andromeda-Galaxie alles andere als gut verlaufen ist. Es warten zwar neue Freunde, Welten und Abenteuer auf euch, aber auch neue Feinde und Rassen.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des Pathfinders, und muss seine Reise durch die Andromeda-Galaxie selbst bestimmen. Es scheint so, als wäre der Vater der beiden Geschwister zunächst der „echte“ Pathfinder gewesen, doch noch ist nicht bekannt, was mit ihm passiert ist.

Weitere Informationen zu Mass Effect Andromeda werden bald schon nachgereicht. Zu lange müssen wir auf die neue Reise in eine unbekannte Galaxie auch nicht mehr warten. Mass Effect Andromeda erscheint im Frühling 2017. Einen genaueren Termin gibt es bislang nicht.