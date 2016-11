Mass Effect Andromeda – Es gibt viel zutun

Mass Effect hatte schon immer extrem viele Nebenmissionen, einige so spannend und unterhaltend, dass man fast die eigentliche Aufgabe – die Galaxie zu retten – vergessen hat. Hallo? Man sucht sich nicht dauernd eine neue Affäre.

In Mass Effect Andromeda wird es natürlich wieder jede Menge Nebenmissionen geben, wie nun bestätigt wurde, und auch die Loyalitätsmissionen aus Mass Effect 2 werden wieder Einzug in Mass Effect Andromeda halten. Die Missionen, die euch euren Gefährten etwas näherbringen werden abwechslungsreicher sein und voller moralischer Zwickmühlen stecken, wie Mac Walters von Bioware verriet.

Abseits davon wird wieder Entdeckung auf dem Plan stehen und dieses Mal sind die Planeten nicht derart linear, wie es in Mass Effect 2 der Fall war. Natürlich muss dafür auch das passende Gefährt her – der Nomad. Mike Gamble, Producer von Mass Effect Andromeda, sagte dazu:

„Wir legten großen Fokus darauf, dass sich der Nomad deutlich besser steuern lässt und das er dabei aber noch die gleiche Gewandtheit hat, die der originale Mako hatte, aber ohne die frustrierenden Elemente.“

Seid ihr erst einmal auf einem Planeten unterwegs, könnt ihr in einer Nebenmission auch „Super Boss“, eines jeden Planeten in einem spektakulären Kampf besiegen oder es zumindest versuchen. Dazu sagte Gamble:

„Man wird Kreaturen und Begegnungen haben, die derart hoch im Level sind, von allen anderen Dingen, das man es sofort sehen kann. Wir haben einige Dinge wie diese, bei denen man einfach weiß, dass man dafür noch nicht bereit ist und man später zurückkommen muss.“

Falls euch ein Planet feindlich gesinnt ist, könnt ihr die feindliche Basis angreifen und dort die Feinde ausräuchern, um die Bedrohung auf dem Planeten im Allgemeinen zu reduzieren. Das wird kein leichtes Unterfangen werden, denn solltet ihr zu viel Aufmerksamkeit auf euch ziehen, werden Wachen auf den Plan gerufen und dann gilt es den Alarm zu deaktivieren. Solche Aufgaben erwarten euch im Übrigen auch in der Kampagne. Mac Walters sagte zu diesem Thema:

„Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, um diese Basen auszuschalten. Sobald man sich einer nähert, sollte man sich also entsprechend dafür vorbereiten. Es ist spaßig, weil einige systematische und gescriptete Dinge darin gibt. Greift man zu viele Feine an, geht der Alarm los und du musst ihn ausschalten und es sind meist auch Geschichten damit verbunden.“

Okay, es gibt also Kampf, Rätsel und Story aber auch Scannen wird einen großen Part in Mass Effect Andromeda einnehmen, wie Producer Fabrice Condominas verriet: „Scannen ist eine der wichtigsten Entdeckungswerkzeuge, die man in diesem Spiel hat. Du bist in einer neuen Galaxie und viele der Dinge die du siehst, wirst du nicht kennen. Der Scanner ist eine Möglichkeit das aufzunehmen, was du in deiner Umgebung siehst und diese Informationen an die Tempest zu schicken, um sie analysieren zu lassen und sie dann in den Kodex einzufügen. Das kann euch wiederum neue Crafting-Teile einbringen.“

Mass Effect Andromeda wird also immer größer und bietet immer neue Möglichkeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Release, der derzeit für Anfang 2017 ausgelegt ist.

Quelle