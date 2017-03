Mass Effect Andromeda – Grafikvergleich der aktuellen Plattformen

Nur noch Tage müssen verstreichen, bis Mass Effect Andromeda endlich in den Handel kommt, doch welche Version ist die schönste? Natürlich sollte diese Frage schnell beantwortet sein, doch wem ein Grafikvergleich wichtig ist, der darf sich nun freuen.

Ein neues Video zeigt welche Version – Xbox One S, PC und PS4 Pro, die schönste ist und welche Unterschiede ihr erwarten könnt. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März in Deutschland und wird eine komplett neue Geschichte erzählen, die uns dieses Mal in eine andere Galaxie bringt.

Eine Galaxie mit neuen Wundern, neuen Gefahren und neuen Spezies und nicht alle davon sind unsere Freunde.

