Mass Effect Andromeda ist bereits in der Qualitätssicherung?

Bioware hat erstmals während der Präsentation der PS4 Pro bewegte Bilder zu Mass Effect: Andromeda vorgestellt. Vor und seitdem hüllt sich das Entwicklerstudio aber (wieder) in Schweigen. Kein Wunder also, dass man sich auf kleine Infohäppchen stürzt.

Level Designer Jos Hendriks hat Twitter und einen Queen-Song „missbraucht“ um uns auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Scheinbar befindet man sich bei Bioware bereits in einem Stadium, in dem es den Bugs und Fehlern an den Kragen geht.

Ist damit die Qualitätssicherung (Quality and Assurance / Q&A) schon angelaufen? Bioware als auch EA sind weiterhin schweigsam, was nur zu neuen Vermutungen und Spekulationen führt.

Another bug bites the dust

And another one gone, and another one gone

Another twenty-one bite the dust

— Jos (@Sjosz) October 8, 2016