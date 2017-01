Mass Effect Andromeda – Kräfte sind nicht an eine Klasse gebunden

Gestern wurde der Release von Mass Effect Andromeda offenbar, heute nun ein neuer Trailer aber das ist längt nicht genug. Via Twitter gab es nun weitere Informationen zum neuesten Teil der Reihe aus dem Hause Bioware.

Mac Walters verriet dort, genauer gesagt bestätigte dort, dass in Mass Effect Andromeda kein Klassensystem vorhanden ist. Wählt die Kräfte die euch am besten Gefallen und am ehesten eurem Spielstil entsprechen.

Allerdings werden einige Fähigkeiten auch kampfendscheidend, sodass ihr bei einigen Gegnern auch „gezwungen“ werdet um die Ecke zu denken und andere Fähigkeiten zu nutzen. Im neuen Gameplay-Video zu Mass Effect Andromeda ist zudem zu sehen, dass Bioware sehr viel mehr in Richtung Action tangiert.

Mass Effect Andromeda erscheint in Europa am 23. März 2017.

@zura4eve @AarynFlynn Yes. Exactly. And you're not constrained by "class". All powers are available.

— Mac Walters (@macwalterslives) January 5, 2017