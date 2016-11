Mass Effect Andromeda ist nicht der Startschuss einer neuen Trilogie

Nachdem Bioware einen brandneuen Trailer zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht hat, das eine epochale Reise in eine fremde Galaxie verspricht, tauchen täglich weitere Neuigkeiten zum neuen Mass Effect-Ableger auf.

Mac Walters, Creative Director der Mass Effect-Franchise, hat nun via Twitter klargestellt, dass Mass Effect Andromeda nicht der Start einer neuen Trilogie ist. Wenn Mass Effect Andromeda im Frühling – wahrscheinlich im März – erscheint, dann ist es eine in sich geschlossene Geschichte.

Das wiederum bedeutet nicht, dass es nicht noch weitere Teile von Mass Effect Andromeda geben wird. Es ist eben nur keine Trilogie, wie Walters betonte. Er schrieb via Twitter:

„Um eines klar zustellen. Nur weil Andromeda nicht der Start einer neuen Trilogie ist, bedeutet das nicht, wir haben nicht für zukünftige Abenteuer vorgeplant. Es sind eben nur nicht drei Akte.“

Mass Effect Andromeda könnte also nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Spielen sein, die entweder im gleichen Universum stattfinden oder auf die Geschichte von Andromeda aufbauen.

To be clear. Just because #Andromeda isn't start of a trilogy, doesn't mean we haven't been planning for future adventures. Just not 3 acts.

— Mac Walters (@macwalterslives) November 8, 2016