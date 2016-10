Mass Effect Andromeda – Termin durch Buch bekannt?

Bioware und EA sind noch recht verschwiegen, wenn es um den Termin für Mass Effect: Andromeda geht. Ein Spiel auf das sich nicht nur Fans der Reihe freuen, sondern jeder, der an Weltraumabenteuer und Erkundungen interessiert ist. Ein Art Book könnte jetzt den Termin enthüllt haben.

Das Buch „The Art of Mass Effect Andromeda“ soll zeitgleich mit dem Spiel in den Handel kommen. Während es für Mass Effect Andromeda noch keinen Termin gibt, wird das Buch laut Amazon US am 21. März 2017 in den Handel kommen.

EA und Bioware selbst haben verkündet, dass Mass Effect Andromeda voraussichtlich im März 2017 erscheinen wird, weshalb dieser Termin mehr als wahrscheinlich den richtigen Tag oder Zeitraum anzeigen dürfte.