Mass Effect Andromeda – Verdiene auch im Singleplayer durch den Multiplayer Belohnungen

Ende März dürfen wir erstmals eine komplett neue Galaxie besuchen, betreten und sogar versuchen sie zu besiedeln; in Mass Effect Andromeda. Ein Spiel, das wie die Vorgänger auch einen Multiplayer haben wird, doch Einiges wird sich drastisch unterscheiden.

Wie Bioware bereits verriet, wird zwischen Multiplayer und Singleplayer von Mass Effect Andromeda ein schneller und fließender Wechsel möglich sein. Nun wurde aber bekannt, dass alles, was ihr im Multiplayer von Mass Effect Andromeda erspielt auch im Singleplayer zum Einsatz kommen kann.

Ian S. Frazier, seines Zeichens Lead Designer von Mass Effect Andromeda, bestätigte dies kürzlich via Twitter ,dort schrieb er: „Es wird möglich sein, (durch das Spielen des Multiplayers) auch Singleplayer-Belohnungen freizuschalten.“

Frazier bestätigte aber einmal mehr, dass dieses Mal der Multiplayer keinen Einfluss auf den Singleplayer-Modus haben wird, wie es in früheren Teilen der Reihe der Fall war.

@akgeesaman @argeesaman Yup! And it's possible to earn sp rewards in the process. 🙂 (mp doesn't impact sp's story like in me3, though)

— Ian S. Frazier (@tibermoon) January 16, 2017