Mass Effect Andromeda – Waffen selbst bauen und benennen

Und noch einmal begeben wir uns in eine Galaxie, weit, weit entfernt und reden über Mass Effect Andromeda, dem neuen RPG von Bioware. Nachdem wir bereits geklärt haben, dass ihr einige Multiplayer-Belohnung in den Singleplayer-Modus übernehmen werdet, gilt nun die Aufmerksamkeit dem Nahkampf.

Anders als in Mass Effect 3 werdet ihr Nahkampfangriffe in Mass Effect Andromeda nicht zwangsläufig mit dem Omnitool ausführen. Es gibt Schwerter und sogar Hämmer für eben diesen Zweck.

Ian S. Frazier war es, der nun via Twitter bestätigte, dass ihr in Mass Effect Andromeda auch eigene Waffen craften und nach Belieben benennen könnt. Ein Hammer im Krogan-Stil? Kein Problem, nur ein epischer Name muss her, den ihr euch dann selbst ausdenken könnt.

Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März. Welchen Namen würdet ihr eurer Waffe geben?