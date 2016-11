Mass Effect Andromeda – Wie entscheidest du?

In Mass Effect war es schon immer wichtig entscheiden zu können. Wähle ich diese Aktion oder jene, das Gute oder das „Böse“? In Mass Effect Andromeda wird es deutlich mehr Grauzonen geben. Nicht immer ist alles in nur zwei Kategorien erfassbar.

Das Paragon und Renegade System der ersten drei Mass Effect-Titel ist beliebt und zeitgleich auch etwas eingestaubt. In Mass Effect Andromeda wird es weitere Verzweigungen geben. Während eines Gesprächs tauchen mehrere Antwortmöglichkeiten auf, die in Kopf, Herz, Professional und Casual. Man sieht dann noch immer wie sich der eigene Charakter präsentiert, allerdings wird es nicht länger in Schwarz oder Weiß eingeteilt werden.

Kürzlich erst hat Bioware den N7-Tag gefeiert, und damit auch einen neuen Trailer zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht. Neuesten Gerüchten und „Leaks“ zu Folge, soll Mass Effect Andromeda am 21. März 2017 erscheinen.

