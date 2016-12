Mass Effect Andromeda – Wird keine Trilogie aber behaltet eure Speicherstände

Bioware hat es ja schon vor einiger Zeit verraten: Mass Effect Andromeda ist nicht der Auftakt einer neuen Trilogie. Es wird eine Serie werden, doch es ist keine Geschichte, die in drei Parts erscheinen wird.

Eure Speicherstände, die ihr in Mass Effect Andromeda generieren werdet, solltet ihr aber dennoch nicht einfach achtlos löschen, sofern ihr sie nicht in einer Cloud speichert. Mac Walters hat zu diesem Thema die folgende Aussage getroffen:

„Ich denke nicht, dass es schaden wird die Speicherstände zu behalten. Derzeit, um ehrlich zu sein, konzentrieren wir uns nur auf dieses Spiel. Wie wir schon zuvor gesagt haben, denken wir bei Andromeda an eine Serie von Spielen. Was wir mit der Serie vorhaben muss sich noch herausstellen. Ich denke, dass wir bisher wissen, dass wir keine Trilogie wollen, in dem Sinne, dass es eine dreigeteilte Story ist. Schlüsselelemente, wie die Pathfinder oder die Ryders werden aber auch in den nächsten Spielen auftauchen.“

Damit ist grundsätzlich nicht gesagt, dass der nächste Mass Effect-Titel wieder die Pathfinder beinhalten wird, zumindest als Protagonist. Mass Effect Andromeda erscheint im Frühling 2017, das komplette Interview mit GameInformer findet ihr hier: