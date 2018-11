Mass Effect – Bioware gibt neues Lebenszeichen zur Franchise von sich

Heute ist N7-Tag. Der Tag, an dem Bioware und alle Mass Effect-Fans den schönsten Momenten in Mass Effect 1 – 3 und Mass Effect Andromeda gedenken.

Auch Bioware genießt diesen Tag und hat jetzt offiziell den Patch für die Xbox One X angekündigt und sogar mehr. Obwohl nicht wirklich etwas gezeigt wurde, sprachen sie über die Zukunft von Mass Effect.

Casey Hudson hat vor einiger Zeit erneut das Steuer von Bioware übernommen, was die Hoffnungen steigen lässt, dass uns mehr bevorsteht. Viele Fans hoffen auf eine Remastered-Version der Mass Effect-Trilogie oder wird es gar etwas ganz Neues?

Was wünscht ihr euch am heutigen N7-Tag von Bioware?

1 used & new available from EUR 50,00

This year we take a look back—and a glimpse at the future of Mass Effect. #N7Day pic.twitter.com/E8fLH1ftx8

— BioWare (@bioware) November 7, 2018