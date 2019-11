Mass Effect – „Neue“ Artworks sind vorgestellt

Der N7-Tag ist vorüber, zumindest hierzulande, und schon wird die Franchise mehr und mehr vermisst.

Casey Hudson selbst scheint wieder in das bekannte und geliebte Universum abtauchen zu wollen und erklärte via Twitter, dass Bioware so viele Ideen für ein weiteres Mass Effect hat.

Es gäbe noch so viele Möglichkeiten in diesem Universum, die noch nicht umgesetzt worden sind und so viele Geschichten zu erzählen. Abschließend zeigte er vier Konzeptzeichnungen von Mass Effect, die bisher noch nicht das Licht der Welt erblickt haben.

Eines ist aber klar: sollte Bioware auch das nächste Mass Effect „in den Sand setzen“, ist die Franchise wohl nicht nur für die Fans gestorben.

We have so many ideas for things we want to do in #MassEffect, so much concept art that hasn't yet been brought to life, and so many stories yet to tell. #N7Day pic.twitter.com/gDXbYComCC

— Casey Hudson (@CaseyDHudson) November 7, 2019