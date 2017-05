Mass Effect – Ruht die Franchise vorerst?

Weltweit haben Fans Mass Effect Andromeda gespielt und obwohl es ein gutes Spiel geworden ist, fehlt es dem Spiel an dem Charme, der die ursprüngliche Trilogie bis heute unvergesslich macht. Neuesten Gerüchten nach, scheint EA wohl doch nicht ganz so zufrieden zu sein, mit Bioware Montreal, die sich für Mass Effect Andromeda verantwortlich zeigen.

Die Kollegen von Kotaku wollen erfahren haben, dass Mass Effect als Franchise vorerst ruhen wird. Bioware Montreal selbst soll deutlich verkleinert werden und vorerst als Support-Studio dienen. Berichtet wird dies laut Kotaku von mehreren Quellen. Erst letzten Monat wurden von Bioware Montreal diverse Mitarbeiter abgezogen, um bei EA Motive an Star Wars Battlefront 2 zu arbeiten – auch dieses Studio ist in Montreal zu finden.

Bioware Monteal Studio Head Yanick Roy sagte zu den neuesten Gerüchten: „Unsere Teams bei Bioware und allgemein bei EA haben unglaubliche Anstrengungen unternommen, um Mass Effect Andromeda weltweit allen Spielen zugänglich zu machen. Und obwohl Bioware weiterhin auf Mass Effect Andromeda fokussiert ist, genau wie auf die Community und den Live Service, schauen wir welche anderen Projekte wir entwickeln können.“

„Die Teams in den EA Worldwide Studios sind vollgestopft mit Talent und mehr denn je arbeiten wir an wichtigen Projekten mit anderen Studios zusammen. Die Bioware und Motive Teams teilen sich ein Studio in Montreal; wir haben Bioware-Teammitglieder die bei Motive-Projekten aushelfen. Wir stocken unsere Teams aber auch für andere Bioware-Projekte auf. In den kommenden Jahren wird sehr viel mehr von Bioware kommen.“

Obwohl Roy den Zusammenhalt zwischen Bioware und EA gepredigt hat, scheint es aber tatsächlich so, als legt Mass Effect als Franchise eine Pause ein. Biowares Hauptniederlassung in Edmonton werkelt derzeit an einem Titel mit Codenamen Dylan, dass allerdings erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen dürfte.

Quelle