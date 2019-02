Mass Effect 5 – Bioware hält sich alle Möglichkeiten offen für die Story

Mass Effect – zwei Worte die Fans aufhören lassen, doch mit Vorsicht. Nach Mass Effect Andromeda, das viele Fragen offen ließ, wünschen sich Anhänger Franchise einen neuen Teil.

Bioware selbst mag zwar aktuell mit den Launch-Vorbereitungen von Anthem beschäftigt sein und im Anschluss mit Dragon Age 4, doch scheinen erste Ideen schon für Mass Effect 5 gesammelt zu werden. Mark Darrah von Bioware sagte kürzlich dazu:

„Wir sind definitiv noch nicht mit Mass Effect fertig. Es gibt viele Geschichten, die erzählt werden können. Wir könnten Verbindungen zu Andromeda oder Mass Effect 3 schaffen. Es gibt so viel zu erkunden.“

Schön wäre es tatsächlich, wenn Bioware etwas kreativer wird, was Mass Effect betrifft. In Andromeda störte uns vor allem die fehlenden Ideen für außerirdisches Leben. Spezies wie die Hanar beispielsweise, die so fremdartig waren, dass sie nur faszinieren konnten. In Mass Effect Andromeda gab kaum etwas zu sehen. Auch die Begleiter waren alles andere als interessant.