Metal Gear Survive – Gameplay wird auf der TGS vorgestellt

Konami Digital Entertainment zeigt anlässlich der diesjährigen Tokyo Game Show erstmals eine Gameplay Demo von Metal Gear Survive.

Die Gameplay Demo von Metal Gear Survive feiert ihr Debüt am Samstag, 17. September (16.15 Uhr Ortszeit; 9.15 Uhr in Deutschland) am Konami Stand. Dort präsentiert der Publisher weltweit erstmals Gameplay und neue Informationen zu dem Titel.

Metal Gear Survive ist ein brandneuer, Koop-basierter Titel für bis zu vier Spieler, der auf der Welt und den Action-Elementen des gefeierten Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (MGSV: TPP) basiert und davon inspiriert wurde. Die populären Stealth Elemente aus der Metal Gear Serie werden durch neue Survival Elemente vertieft, die erstmals mit Metal Gear Survive eingeführt werden.

Metal Gear Survive wird gegenwärtig von Teammitgliedern des MGSV:TPP Productions Teams entwickelt. Die Präsentation auf der Konami Bühne wird u.a. via YouTube live übertragen.

