Metal Gear Survive – so kämpft ihr ums Überleben

Lange war es still um Metal Gear Survive, dem etwas andere „Metal Gear“-Titel. Tatsächlich hat Metal Gear Survive im Grunde nichts mit den bekannten Spielen von Hideo Kojima zutun, da es, wie der Name schon suggeriert, ein reines Survival-Spiel ist.

Konami hat, damit Metal Gear Survive nicht ganz in Vergessenheit gerät, via Twitter zwei kleine Videos zum Spiel veröffentlicht. Beide zeigen, dass sich Konami bei den Assets von Metal Gear ordentlich bedient hat. Die Bewegungen sind ziemlich identisch, zu dem was wir von den Vorgänger-Spielen her kennen.

Metal Gear Survive erscheint im Februar für PC, Xbox One und PS4.